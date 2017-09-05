Кому по силам остановить КНДР?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Северная Корея в воскресенье, 3 сентября, взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Власти страны заявили об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, так называемой водородной бомбы.

Испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,3.

Действия КНДР резко осудили в мире. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала ядерные испытания серьезной провокацией, которая угрожает региональной и международной безопасности и является проблемой для глобального режима нераспространения.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что считает новые испытания Северной Кореи враждебными и опасными для его страны. Также он подтвердил готовность применить против КНДР ядерное оружие.

Причины и последствия ядерных испытаний КНДР прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

Почему все так обеспокоились испытаниями в Северной Корее? Чем опасна водородная бомба?

— Чтобы произвести цепную реакцию деления тяжелых ядер — это уран, термоядерный синтез, то есть надо обладать научно-техническим потенциалом, и это вершина инженерной мысли. И СССР, и РФ сейчас, как правопреемник, и Китай — они всегда помогали КНДР в ядерной программе. И реактор построили для того, чтобы шел обогащенный уран, и специалистов подготавливали. И второй вопрос. Сам по себе термоядерный синтез, водородная бомба, такой мощности, примерно до 100 килотонн, быть не может. Потому что термоядерный синтез — это от 150, 200 и выше. Потому что по всей видимости от шести было этих взрывов, я прочитал и разведдонесения, и Южная Корея анализировала, и Япония. В принципе, половина из них были неудачные, половина была просто в тротиловом эквиваленте…

Для чего это КНДР делала? Для того, чтобы поднять свой авторитет в мире и пугать Запад. Это первое, почему мир всполошился. Потому что если сейчас не сделать шагов по недопущению дальнейших технологических разработок термоядерного синтеза или атомной бомбы, или водородной бомбы, то КНДР действительно создаст это оружие, которое будет реально нести угрозу миропорядку. Это действительно так. Что происходит? В принципе, КНДР не может жить без Китая. Китай дает им все — и продовольствие, и мазут, и прочее. Они свои деньги тратят на развитие ядерной программы. Поэтому сейчас Джеймс Мэттис, министр обороны США, заявил, что он жестко будет противодействовать, если, не дай Бог, КНДР надумает атаковать объекты США. А главное, чтобы и полностью экономически задушить вот эту ядерную программу, чтобы власти КНДР тратили деньги только на мирные программы, а не на военные.

В случае превентивного удара со стороны США по объектам на территории КНДР, есть опасность того, что будет нанесен даже артиллерийский удар по Сеулу. Это означает тысячи жертв в стране, которой США гарантируют безопасность. В таких условиях Штаты, скорее всего, не пойдут на это. Тем более, что это будет означать возобновление войны на Корейском полуострове.

— Я с вами полностью согласен. Мэттис вышел и сказал, что в случае, если власти КНДР и дальше будут проводить эскалацию, то США будут готовы это сделать. Но что я сейчас думаю? Посмотрим заседание Совбеза ООН. Эту проблему может решить или Китай, или РФ. Потому что США ее решить могут только силовым путем, или надавив на Китай, или надавив на РФ. А что Китай, что РФ требуют тоже каких-то уступок от США. Например, Китай, я насколько знаю, требует, чтобы шестой флот США не блокировал выход в Южно-Китайское море, не может стать страна мировой морской державой, если у нее нет выхода в океан. А шестой флот блокирует Южно-Китайское море и не дает выход Китаю, именно военным структурам. Россия, мы прекрасно знаем, что происходит. Она давит на США, чтобы решить свои вопросы и в Украине, и в Европе, и в Сирии, и прочее. Поэтому здесь идет игра на повышение со стороны мировых лидеров, давят на США, чтобы США дали какие-то преференции этим двум глобальным игрокам. КНДР это делать не будет без помощи или молчаливой поддержки топ-мировых государств.

В Южной Корее говорят о возможности размещения тактического ядерного оружия, хотя правительство пока отрицает подобную возможность. В то же время Иран заявил о возобновлении своей ракетной программы. Все это может привести к неконтролируемому возобновлению ядерных программ в целом ряде государств?

— Нет, дело в том, что сейчас рушится архитектура безопасности. Сейчас ее рушат. В том числе, РФ ее рушит как в Украине, так и в Европе… Поэтому для того, чтобы сохранить эту архитектуру, мировые лидеры должны принять какое-то решение. Поэтому это называется стратегией сдерживания. Вот это заявления военного ведомства США, то же самое в Южной Корее говорят: если вы на нас нападете, то мы нанесем адекватный удар. Смотрите, дело в том, что ядерное оружие — это не оружие нападения. Это оружие сдерживания. Оно никогда применено не будет. Потому что все ядерные страны знают, если применят оружие, значит через восемь минут получат ответ. Поэтому это идет стратегия сдерживания для того, чтобы договориться. Сейчас мы увидим, что будет делать Китай, что будет делать Россия. Если они пойдут на экономическое давление КНДР, значит с США договорились. Если не пойдут, значит, дальше будет эскалация напряженности возрастать.

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Напомним, конфронтация между США и Северной Кореей существует давно, однако ранее такого ощущения, что "война висит в воздухе", не было, говорит политический аналитик Владимир Горбач.

Политика сдерживания показывала свою неэффективность в отношении Северной Кореи, потому что страна за многие годы научилась выживать в режиме санкций, считает политический аналитик Андрей Видишенко.