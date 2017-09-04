Запад против КНДР. Видишенко об "играх в обезьяну с гранатой"

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Северная Корея 3 сентября подорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Власти этой страны заявили об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом по центральному телевидению.

Это ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове. По данным сейсмологов, зафиксировано землетрясение магнитудой шесть и три. Ядерные испытания стали шестыми по счету, проведенные северокорейскими военными.

Действия КНДР резко осудили в мире. Глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини назвала испытания серьезной провокацией, которая угрожает региональной и международной безопасности и является проблемой для глобального режима нераспространения.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что считает новые ядерные испытания Северной Кореи враждебными и опасными для его страны.

А лидер Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество жестко отреагировать на действия Северной Кореи.

Последствия ядерных испытаний в КНДР спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

Отношения КНДР и США ухудшатся в связи с испытанием мощной ядерной бомбы? Что скажете по этому поводу?

— Очевидно, что проведение шестого ядерного испытания уже с мощностью заряда в 80-100 килотонн выглядит как наглядная провокация северокорейской стороны, и есть риск того, что будут серьезные последствия у подобных действий.

Конечно же, ситуация серьезная, даже на территории российского не сейсмоопасного региона, собственно во Владивостоке, было землетрясение в два-три балла. Конечно же, это волнует великие державы, членов шестисторонних переговоров по деэскалации на Корейском полуострове.

Свои опасения и возмущение ситуацией высказали как РФ, так и США с Китайской Народной Республикой. А президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, они условились ужесточить санкции со стороны ЕС в адрес Северной Кореи после испытания бомбы.

Но тут речь идет больше о реакции коллективного Запада, в частности реакции лидера Запада – США, потому что ситуация с КНДР продолжает оставаться стратегически нетерпимой для Штатов. А прежняя политика сдерживания, она продолжает предоставлять "свободу рук", даже способствует в некоторой степени укреплению северокорейского потенциала, что и подталкивает Пхеньян к подобному политическому авантюризму.

Но все-таки хотелось бы надеяться, что переговоры являются безальтернативным решением любой деэскалации на Корейском полуострове.

Вы говорите об усилении санкций, о чем конкретно идет речь?

— Речь идет скорее об ужесточении как раз экономической помощи, социальной помощи региону, о дальнейшем сдерживании в Совете безопасности Северной Кореи, но санкционная политика в течении всех 15 последних лет показывала свою неэффективность в отношении Северной Кореи, крайне малую эффективность, потому что КНДР научилось выживать в режиме санкций.

Именно по этой причине говорить о том, что инициатива со стороны лидеров ЕС приведет к каким-либо позитивным сдвижкам в вопросе и вынудит северокорейский режим отказаться от собственной инициативы, это было бы крайне наивно.

Северокорейский режим вынужден, исходя из той ситуации, в которой он находится, исходя из собственного рационализма в плане выживаемости. Осознания того, что ракетно-ядерная программа является единственным ассиметричным ответом на потенциал противника в виде Южной Кореи, в виде Сеула и в виде Вашингтона, учитывая то, что только военный бюджет Южной Кореи больше северокорейского практически в 25 раз, это не говоря о соглашении от 1953-го года о поддержке США Южной Кореи.

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Поэтому, конечно же, в значительной степени Северная Корея сама остается заложником собственной инициативы по ракетно-ядерной программе.

Нынешняя ситуация несколько похожа на Карибский кризис? Можно сравнивать?

— Понимаете, я не сказал бы все-таки, что ситуация сейчас с Пхеньяном достигла такого масштаба, несмотря на то, что развитие отношений Пхеньяна и Вашингтона неумолимо движутся по конфронтационной спирали невиданного последние годы масштаба.

Все равно подобные игры в обезьяну с гранатой как со стороны Ким Чен Ына, так и со стороны авианосных эскадр США, это скорее аргумент для того, чтобы усилить собственные позиции на грядущих переговорах. Конечно же, подобные испытания, проведенные сегодня с утра, вносят свои коррективы в этот процесс. Очевидно, ситуация поворачивается не в пользу северокорейского режима, однако, все-таки, повторюсь, переговорный процесс в нынешних условиях безальтернативен.

Какие привилегии будет выторговывать себе Северная Корея во время переговоров?

— Северокорейский режим подобным агрессивным подходом добивается максимально сильной позиции перед США, тут речь как раз о том, на каких условиях северокорейский режим готов к переговорам с Вашингтоном.

Необеспеченность гарантий безопасности – это первостепенный вопрос, потому что фактически то, что шестисторонние переговоры по деэскалации вопроса Северной Кореи не дают каких-то результатов, тут в значительной степени присутствует вина США, которые последовательно отказываются от предоставления Пхеньяну двусторонних гарантий безопасности. Очевидно, что США, как сверхдержава, хотят оставить себе пространство для маневра в корейском вопросе.

К сожалению, в отношениях между двумя Кореями не хватает места исключительно для двусторонних переговоров, так как, несмотря на настрой Южной Кореи, а новое правительство во главе с президентом Мун Чжэ Ином является сторонником политики солнечных лучей, собственно политики сближения с Севером, так называемой политики удушения севера в объятиях любви.

Несмотря на это свои коррективы в переговоры вносит позиция США, на что северокорейский режим реагирует крайне неадекватно и очень болезненно, в связи с чем мы являемся свидетелями сегодняшних испытаний.

Какие будут последствия всех этих событий?

— Обеспечение относительной возможности переговоров на равных – то, что собственно требует Северная Корея, оно нуждается в достижении некоего уровня стратегического паритета на острове, что невозможно по факту.

Поэтому именно в этих условиях ракетно-ядерная программа продолжает оставаться тем ассиметричным ответом, способствующим преодолению сложившейся дилеммы в вопросе безопасности на полуострове, то есть дилеммы, порожденной техническим превосходством противника Пхеньяна и боязни вовлечения в конфликт с коллективным Западом по опыту Ирака и Ливии.

Поэтому ракетно-ядерная программа с точки зрения субъективной северокорейского режима, она выступает как протест против принимаемой Америкой и Южной Кореей инициатив по совместным военным учениям, и от этого продолжает страдать весь регион азиатско-тихоокеанский. Потому что очевидно, что в целом вопрос Северной Кореи – это дефектный элемент в системе сдержек и противовесов в системе безопасности азиатско-тихоокеанского региона по периметру как раз китайских границ, потому что, конечно же, невозможно не учитывать фактор Пекина и отношений Вашингтона и Пекина официальных в контексте Северной Кореи.

Хотя именно для Пекина, для Китайской Народной Республики в последние годы Северная Корея все более становится обузой на международной арене, и, к сожалению, целевые установки Мун Чжэ Ина, президента Южной Кореи, они не способны изменить сложившуюся тенденцию, даже несмотря на смягчение политики со стороны Южной Кореи. Тут важно взаимодействие администрации президента США и Пхеньяна, собственно северокорейского режима.

Конфронтация между США и Северной Кореей существует давно, однако ранее такого ощущения, что "война висит в воздухе", не было, говорит политический аналитик Владимир Горбач.

Политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после испытаний КНДР вероятность военного столкновения Северной Кореи и США превысила 30%.