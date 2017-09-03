Ядерное испытание в КНДР: появилась реакция Украины

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуждает новое ядерное испытание Северной Кореи. Об этом он написал в Twitter.

Strongly condemn nuclear test by #NorthKorea.To stop this insanity is utterly important4#Ukraine which gave up 3rd largest nuclear stockpile — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 сентября 2017 г.

​Он намекнул северокорейцам отказаться от ядерного оружия.

"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", – написал Климкин.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.