Ядерное испытание в КНДР: появилась реакция Украины

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуждает новое ядерное испытание Северной Кореи. Об этом он написал в Twitter.
Strongly condemn nuclear test by #NorthKorea.To stop this insanity is utterly important4#Ukraine which gave up 3rd largest nuclear stockpile— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 сентября 2017 г.
Он намекнул северокорейцам отказаться от ядерного оружия.
"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", – написал Климкин.
Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.