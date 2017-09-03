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    Политика

    Ядерное испытание в КНДР: появилась реакция Украины

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (637)

    (обновлено: )20102
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин присоединился к осуждению мировым сообществом последнего ядерного испытания Северной Кореи.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуждает новое ядерное испытание Северной Кореи. Об этом он написал в Twitter.

    ​Он намекнул северокорейцам отказаться от ядерного оружия.

    "Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", – написал Климкин.

    Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

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