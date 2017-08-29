Спи спокойно, дорогой американский товарищ. КНДР, "Южмаш" и слухи

Павел Рудяков, эксперт

Если кто-то сомневался в том, что рабочая группа не найдет никаких следов, которые могли бы даже косвенно подтвердить возможное участие Украины в контрабандных поставках ракетной техники, ее элементов или технологий для изготовления в КНДР, то делал это совершенно зря. Пусть не в трехдневный срок, как того требовал президент, а спустя четыре рабочих и два выходных дня, но группа товарищей под началом Александра Турчинова оперативно и браво отчиталась о проделанной работе. Мне почему-то кажется, что сам текст ее отчета писался гораздо быстрее. Ну, полдня, ну, от силы день, остальное время ушло на его согласование в разных ведомствах, усложненное тем обстоятельством, что заказчик – Петр Порошенко – в решающий момент выехал из столицы. Представленный руководству страны и широкой публике продукт получился на славу – говоря по-нашему, справный. Такой справный, что никакой комар, даже если он американский, носа не подточит. Вот, только доверия к выводам рабочей группы после прочтения отчета нет никакого. Да, и не может быть. Текст отчета буквально кишит общими фразами, нестыковками и противоречиями.

Чего, например, стоит утверждение, что "за период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним"? Еще не хватало, чтобы давал! В статье в "NYT" речь идет о возможном контрабандном пути попадания продукции "Южмаша" в руки Пхеньяна. С какой стати в таком случае говорить о каких-либо "разрешительных документах" от Госэкспортконтроля, предлагая считать их отсутствие доказательством необоснованности косвенных обвинений в наш адрес? Одно с другим не вяжется, одно к другому не клеится. Рабочая группа предпочитает на это не обращать внимания. Ее право. Но убедительности ее выводам и аргументам это, к сожалению, не добавляет.

Некоторые выводы не выплывают из текста, в ряде моментов вступая в прямое противоречие с ним. Если говорить кратко, на самом общем уровне, из отчета рабочей группы следует, что, во-первых, Украина не продавала в КНДР двигатели, во-вторых, история с публикацией в "NYT" инспирирована Россией в рамках общей кампании информационной войны Москвы против Киева. "Российский след" прописан в отчете основательно, с большим энтузиазмом, можно сказать, с душой. Ему посвящена большая половина отчета. Даже семью американского эксперта, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, "орлы Турчинова" вывели на чистую воду, обнаружив ее "очень тесные отношения с ключевыми должностными лицами российских спецслужб" (куда только "Миротворец" смотрит?!). Подтверждений справедливости подобных конспирологических экзерсисов в тексте, естественно, не содержится. Вместо них присутствуют бюрократические клише и риторические фигуры, ничего, по сути дела, не объясняющие. Все сводится к банальной игре словами: такого не может быть, потому что не может быть никогда! А виновата во всем – Россия.

Ударный вывод расследования гласит, что использование в северно-корейских ракетах двигателя РД-250 невозможно по определению, так как они оснащены однокамерным двигателем первой ступени, тогда, как РД-250 является двигателем двухкамерным. Вроде бы, все логично и обоснованно, не так ли? Так-то оно так, да, вот, незадача: тут же, в том же самом абзаце (!) вывод сводится на "нет" комментарием, в соответствии с которым поставки не двигателей в целом, а их элементов от нас к ним "нельзя исключать". Не верите? И я не верил, пока не вчитался в текст внимательнее. Судите сами: "В то же время для его (однокамерного двигателя первой ступени, которым оснащены северно-корейские ракеты – Авт.) создания не исключена возможность использования отдельных элементов ракетного двигателя РД-250". Так ведь именно на эту возможность указывает эксперт, на мнение которого ссылается "NYT"! И славная президентская рабочая группа такой взгляд не отрицает, не опровергает, а прямо указывает на то, что он имеет право на жизнь. Что там мы когда-то давным-давно в школе читали об унтер-офицерской вдове, высекшей сама себя?

Упор сделан на обосновании вывода о том, что двигатель мы Северной Корее не передавали и не продавали. Что касается отдельных его элементов, то тут вопрос, как уже было сказано, остался открытым. Возможность того, что такая передача-продажа могла иметь место, не исключили сами авторы отчета о расследовании. Еще хуже обстоит дело с вопросом, связанным с вероятностью передачи технической документации по двигателю РД-250 или ее фрагментов. Группа констатирует, что "конструкторская, технологическая и другая документация на производство ракетной техники и элементов к ней надежно хранится в специально оборудованных помещениях, что подтверждается выводами компетентных органов Украины". Иначе говоря, все папки лежат на своих полках, как положено по инструкции. О том, не были ли с каких-нибудь из них сделаны копии, которые затем могли быть проданы "налево", отчет умалчивает. Как и о том, как обстоят дела с электронными носителями секретной информации.

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Рабочая группа подошла к выполнению поставленной перед ней задачи формально. Сделанные ею выводы вряд ли могут вызвать доверие где-либо, кроме кабинетов ее председателя, членов и, конечно, главного кабинета страны. Расчет, как я понимаю, делается на то, что американская сторона, которой мы в самую первую очередь доложим о проделанной по личному поручению работе, готова принять такой вариант расследования. И, что особенно важно, такие его выводы. Так что – ура, ура, ура! "Корейские" слухи не подтвердились!