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    Южная Корея: КНДР готовится к очередным ракетным пускам

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (645)

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    Военные Южной Кореи не исключают, что в этот раз северным соседом может быть испытана межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Военные Южной Кореи зафиксировали подготовку КНДР к новым ракетным пускам, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представители южнокорейского министерства обороны.

    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS
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    Военные не исключают, что в этот раз может быть испытана межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

    КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

    Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

    Последние ракетные пуски КНДР были осуществлены неделю назад, 29 августа.

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