Южная Корея: КНДР готовится к очередным ракетным пускам

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Военные Южной Кореи зафиксировали подготовку КНДР к новым ракетным пускам, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представители южнокорейского министерства обороны.

Военные не исключают, что в этот раз может быть испытана межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Последние ракетные пуски КНДР были осуществлены неделю назад, 29 августа.