Летать так летать. КНДР запустила ракету над Японией

Kazuhiro NOGI / AFP

РИА Новости Украина

КНДР на рассвете во вторник впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. Ракета упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии. Токио заявил, что начал процедуру экстренного созыва Совета безопасности ООН.

До этого ракета КНДР пролетела над Японией в 2009 году, однако тогда речь шла о том, что Северная Корея запустила ракетой "Тэпходон-2" спутник. Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года.

Пуск был осуществлен из района города Сунан близ Пхеньяна в сторону Японского моря, говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пишут РИА Новости.

По его данным, ракета пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо и преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.

По данным агентства Рёнхап, военные Южной Кореи предполагают, что испытанная во вторник ракета представляла собой либо баллистическую ракету средней дальности типа "Хвасон-12", либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров "Хвасон-10".

Японские власти выдали предупреждение жителям и попросили их принять меры предосторожности. Скоростные поезда "Синкансэн" на северо-востоке Японии были остановлены, добавляет агентство Киодо. Также отмечается, что полет через Японию ракеты не повлиял на внутреннее и международное авиасообщение.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны сделает все для защиты своих граждан в связи с пуском новой ракеты в КНДР. "Приложим все усилия для надежной защиты жизни наших граждан", — сказал он.

По его словам, "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, похоже, что она перелетела через территорию нашей страны". "Мы тут же начали сбор и анализ информации", — заявил премьер.

Южнокорейские военные заявили, что вооруженные силы страны приведены в повышенную боеготовность.

Официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг заявил, что ракета не представляла угрозы для Северной Америки.

"Мы можем подтвердить, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела над Японией. Мы все еще в процессе оценки этого запуска. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки", — говорится в заявлении Мэннинга.

Абэ заявил, что Япония потребует срочного созыва Совбеза ООН.

"Япония будет добиваться экстренного созыва Совета Безопасности ООН", — сказал премьер-министр. Министр иностранных дел Таро Коно также заявил, что Япония начала процедуру для срочного созыва СБ ООН.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.