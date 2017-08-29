США и Южная Корея договорились дать отпор КНДР

Фото из открытых источников

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Военное командование США и Южной Кореи договорились в самое ближайшее время принять ответные меры в связи с новым пуском в КНДР баллистической ракеты, чтобы быть готовыми, в том числе, и к военным действиям, передало агентство Рёнхап.

По данным агентства, эта договоренность достигнута в ходе телефонного разговора главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду.

Читайте также — Нужное подчеркнуть: оружие из США для мира или большой войны?

Во время этого разговора, говорится в сообщении, "принято решение в самые кратчайшие сроки принять ответные меры, которые позволят реализовать мощную волю к ответу со стороны альянса, в том числе военный ответ на северокорейские провокации".

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

Читайте также: Как Украина поставила мир на грань ядерной войны

Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.