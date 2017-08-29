Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН собирается во вторник, 29 августа, провести экстренное заседание из-за нового ракетного испытания КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР – "беспрецедентная угроза для нации". Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.

Ранее во вторник стало известно, что КНДР запустила ракету в сторону северной Японии.