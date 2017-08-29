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    Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (607)

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    Инициаторами заседания Совбеза ООН стали Япония, США и Южная Корея. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР – "беспрецедентная угроза для нации".
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН собирается во вторник, 29 августа, провести экстренное заседание из-за нового ракетного испытания КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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    Инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея.

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР – "беспрецедентная угроза для нации". Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.

    Ранее во вторник стало известно, что КНДР запустила ракету в сторону северной Японии.

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