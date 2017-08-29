Пентагон прокомментировал очередной ракетный запуск КНДР

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Запущенная КНДР ракета не представляла угрозы для Северной Америки, заявил официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг.

"Мы можем подтвердить, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела над Японией. Мы все еще в процессе оценки этого запуска. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки", — говорится в заявлении Мэннинга, поступившем в РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан.

Это стало вторым запуском КНДР за последние дни. В пятницу Пхеньян запустил три ракеты малой дальности.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.