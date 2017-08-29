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    Ответ на пуск КНДР. Южная Корея показала испытания новой ракеты

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    Военные Южной Кореи ответили на пуск КНДР новой баллистической ракеты, размести в интернете запись испытания собственных баллистических ракет. Всего на видео запечатлено испытание трех ракет.
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    Военные Южной Кореи ответили на пуск КНДР новой баллистической ракеты, размести в интернете запись испытания собственных баллистических ракет.

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    На видео от информационного агентства Рёнхап длительностью около полутора минут со всех ракурсов показаны пуски ракет и их падение в море. Как поясняет агентство, испытание состоялось 24 августа.

    Речь идет об усовершенствованных ракетах с радиусом действия от 500 до 800 километров.

    "Это было последнее испытание перед фактическим размещением таких ракет", — приводит агентство слова разработчика из Института оборонных проблем Южной Кореи.

    Всего на видео запечатлено испытание трех ракет.

    Во вторник на рассвете КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций".

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