СМИ сообщили о шестом ядерном испытании КНДР

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Китае было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения. В связи с этим Сеул не исключил, что Пхеньян осуществил шестое ядерное испытание, сообщило агентство Рёнхап.

"КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности", — цитирует агентство Рёнхап представителей администрации южнокорейского президента.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.