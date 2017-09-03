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    В мире

    СМИ сообщили о шестом ядерном испытании КНДР

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    По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон.
    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Китае было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения. В связи с этим Сеул не исключил, что Пхеньян осуществил шестое ядерное испытание, сообщило агентство Рёнхап.

    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS
    "Ядерные мускулы". Первые фото запуска КНДР ракеты над Японией

    "КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности", — цитирует агентство Рёнхап представителей администрации южнокорейского президента.

    По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей.

    В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

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