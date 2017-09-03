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    СБ ООН проведет заседание в связи с ядерным испытанием КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (639)

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    Заседание Совета безопасности ООН в связи с ядерным испытанием КНДР состоится в понедельник, 4 сентября. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
    Встреча СБ ООН. Архивное фото
    RIA News Иван Захарченко

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН проведет в понедельник заседание в связи с ядерным испытанием КНДР, говорится в заявлении миссии США при ООН.

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    "СБ ООН проведет заседание завтра, в понедельник, 4 сентября", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской миссии в ООН.

    Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

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