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    ЕС готов усилить санкции против КНДР - Туск

    (обновлено: )40
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Евросоюз готов усилить санкции против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием и призывает к усилению санкций СБ ООН, а власти страны к диалогу для разрешения проблем, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

    "ЕС готов усилить свою санкционную политику и призывает КНДР возобновить диалог о ее (ядерной и баллистической — ред.) программах без условий", — говорится в заявлении Туска.

    Он сообщил, что ЕС "призывает СБ ООН принять новые санкции и проявить большую решимость, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова".

    "Ставки становятся слишком высокими", — заявил председатель Евросовета.

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