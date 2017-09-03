ЕС готов усилить санкции против КНДР - Туск

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Евросоюз готов усилить санкции против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием и призывает к усилению санкций СБ ООН, а власти страны к диалогу для разрешения проблем, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС готов усилить свою санкционную политику и призывает КНДР возобновить диалог о ее (ядерной и баллистической — ред.) программах без условий", — говорится в заявлении Туска.

Он сообщил, что ЕС "призывает СБ ООН принять новые санкции и проявить большую решимость, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова".

"Ставки становятся слишком высокими", — заявил председатель Евросовета.