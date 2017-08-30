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    Ким Чен Ын назвал последний пуск ракеты "прелюдией к Гуаму"

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (614)

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    Северокорейское радио передало о личном присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12".
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Последнее ракетное испытание стало "прелюдией" к пуску ракет к острову Гуам, Пхеньян будет следить за словами и действиями США, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону севера Японии
    Kazuhiro NOGI / AFP
    Летать так летать. КНДР запустила ракету над Японией

    По данным агентства Рёнхап, северокорейское радио передало о личном присутствии Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12".

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    Как сообщалось ранее, северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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    Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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