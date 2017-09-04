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    Трамп: США готовы применить ядерное оружие для защиты от КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (643)

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    По словам пресс-службы Белого дома, президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических мер, обычных и ядерных возможностей.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье по телефону обсудили последнее ядерное испытание КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

    ЗРК «Patriot» PAC-3
    Toru YAMANAKA / AFP
    Япония похвасталась противоракетной обороной после испытаний КНДР

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    "Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей", — говорится в сообщении.

    В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

    Напомним, Совет безопасности ООН проведет в понедельник заседание в связи с ядерным испытанием КНДР.

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