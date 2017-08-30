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"Ядерные мускулы". Появились первые фото запуска КНДР ракет над Японией
Тема:
Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (619)
10:51
30.08.2017
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REUTERS KCNA/via REUTERS
REUTERS KCNA/via REUTERS
REUTERS KCNA/via REUTERS
REUTERS KCNA/via REUTERS
twitter.com/willripleyCNN/
REUTERS KCNA/via REUTERS
REUTERS Byung-Shik/Yonhap/via REUTERS
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