Япония: мощность бомбы КНДР в разы выше той, что сбросили на Хиросиму

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Мощность испытанного КНДР водородного заряда могла составлять 70 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность сброшенной в 1945 году на город Хиросима атомной бомбы, заявил глава минобороны Японии Ицунори Онодэра.

"Это (испытание — ред.) превосходит все предыдущие", — цитирует газета Никкэй слова Онодэры.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.