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    Япония: мощность бомбы КНДР в разы выше той, что сбросили на Хиросиму

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (635)

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    Как заявил глава минобороны Японии Ицунори Онодэра, мощность испытанного КНДР водородного заряда могла составлять 70 килотонн. По его словам, это испытание превосходит все предыдущие.
    Флаг Японии
    flickr.com/ Guilhem Vellut

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Мощность испытанного КНДР водородного заряда могла составлять 70 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность сброшенной в 1945 году на город Хиросима атомной бомбы, заявил глава минобороны Японии Ицунори Онодэра.

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    "Это (испытание — ред.) превосходит все предыдущие", — цитирует газета Никкэй слова Онодэры.

    Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

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