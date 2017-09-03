Меркель обсудит ситуацию вокруг КНДР с лидерами РФ, США и Китая

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Канцер ФРГ Ангела Меркель завила, что обсудит ситуацию вокруг КНДР с лидерами РФ, США и КНР, подчеркнув при этом важность поиска дипломатического решения.

Об этом Меркель на предвыборных дебатах, трансляцию ведет телеканал ARD.

"Я буду обсуждать это с президентом РФ, главой КНР, конечно, с Японией и Южной Кореей, но и с американским президентом", — заявила Меркель, добавив, что "для нас существует только мирное дипломатическое решение" проблемы КНДР.

Она отметила, что не считает возможным поиск решения конфликта без участия американского президента, но заявила о необходимости сильной позиции ЕС. "Европа должна участвовать в таких вопросах, как война и мир", — подчеркнула Меркель

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.