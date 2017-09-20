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    Политика

    Порошенко проводит переговоры с Макроном

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (128)

    (обновлено: )41
    Порошенко прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, на полях которой проводит двусторонние встречи. Порошенко заявлял, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.
    Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Петр Порошенко проводит переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита ГА ООН, сообщил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

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    В понедельник Цеголко сообщил, что Порошенко прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, на полях которой проводит двусторонние встречи. Порошенко заявлял, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.

    "Начались переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном", — написал Цеголко на своей странице в Facebook. Другие детали встречи не сообщаются.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

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