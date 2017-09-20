Порошенко проводит переговоры с Макроном

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Петр Порошенко проводит переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита ГА ООН, сообщил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

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В понедельник Цеголко сообщил, что Порошенко прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, на полях которой проводит двусторонние встречи. Порошенко заявлял, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.

"Начались переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном", — написал Цеголко на своей странице в Facebook. Другие детали встречи не сообщаются.

Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.