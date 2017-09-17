Порошенко поднимет тему пленных в Донбассе на ГА ООН

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбассе.

"Вопрос об освобождении украинских заложников и политических заключенных будет одним из ключевых во время моего визита на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — написал Порошенко в Twitter в воскресенье.

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов Луганска по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.