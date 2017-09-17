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    Политика

    Порошенко поднимет тему пленных в Донбассе на ГА ООН

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (112)

    (обновлено: )60
    Сообщается, что вопрос об освобождении пленных и политических заключенных будет одним из ключевых во время моего визита на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
    Президент Украины Петр Порошенко выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

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    Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбассе.

    "Вопрос об освобождении украинских заложников и политических заключенных будет одним из ключевых во время моего визита на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — написал Порошенко в Twitter в воскресенье.

    Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов Луганска по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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