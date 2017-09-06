Заседание по Донбассу в Минске: миротворцы, обмен пленными, перемирие

КИЕВ, 6 сен – РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в среду в Минске; участникам контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе и ее тематическим подгруппам предстоит прежде всего проанализировать ситуацию с выполнением договоренностей о так называемом "школьном перемирии".

Кроме того, в повестке дня остаются вопросы разведения сил и средств противоборствующих сторон, "формула Штайнмайера", подготовка обмена пленными по формуле "всех на всех" и ряд других.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

Ожидается, что тема нарушения режима тишины будет поднята в среду: переговорщики обсудят причины неудачи. Возможно, что будет поднят вопрос о расследовании нарушений и ответственности за них.

Кроме того, стороны обсудят тему разведения сил и средств в Донбассе, создание зон безопасности. Несмотря на то что контактная группа уже давно приступила к проработке новых участков для разведения сил конфликтующих сторон, выполнить решение о разведении сил в районе Станицы Луганской вновь не удалось.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

Не исключено также, что на заседании стороны затронут тему введения миротворцев в Донбасс. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине. Стороны конфликта в Донбассе высказали готовность к обсуждению этой темы, поднятой президентом РФ, но у Киева есть свое мнение относительно формата, состава и размещения такой миссии.

В свою очередь представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская заявила во вторник, что вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс не будет обсуждаться на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, которое запланировано на среду в Минске. По ее словам, "это вопрос даже не нормандского формата и не минского: это вопрос ООН".

Две недели назад по итогам предыдущего заседания контактной группы и ее подгрупп участники подгруппы по политическим вопросам вновь так и не смогли преодолеть противоречия, которые сдерживают прогресс политического урегулирования конфликта. Вот уже который месяц спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик сухо информирует журналистов лишь о перечне вопросов, вносимых в повестку дня политической подгруппы, признаваясь порой в отсутствии какого-либо прогресса.

По словам Айвазовской, политическая подгруппа в среду продолжит обсуждать "формулу Штайнмайера". "Завтрашняя повестка дня для каждой подгруппы своя, я работаю в политической подгруппе, у нас стандартная повестка дня — это "формула Штайнмайера", амнистия, выборы. Дальше первого вопроса мы не можем двигаться с сентября 2016 года", — сказала она.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

После периода положительных новостей о процессе подготовки к обмену пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", верификации списков в развитии этой темы случилось затишье. В прошлый раз Сайдик заявил, что пока нельзя говорить о продвижении вперед по вопросу обмена пленными. При этом он напомнил о сложности данного вопроса и о необходимости скрупулезного подхода, ведь это "сложная тема, связанная с судьбами людей". Как ожидается, работа по подготовке итоговых списков пленных для обмена будет продолжена.

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Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила, что "Украина давно готова к широким компромиссам в вопросе освобождения заложников".

Представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.