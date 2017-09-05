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    Пушков: изменения резолюции по миротворцам от Киева - нереалистичные

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (25)

    (обновлено: )12520
    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо работать на базе российского проекта, при условии его корректировки.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков назвал нереалистичными корректировки официального Киева проекта РФ резолюции по миротворцам в Донбассе.

    "Киев выдвинул нереалистичные "корректировки" российского проекта резолюции по миротворцам. Эти поправки в корне меняют замысел. Сей фокус не пройдет", — написал он в Twitter.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
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    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

    Как сообщалось, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин. 

     

     

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