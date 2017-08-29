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    "Школьное" перемирие: военные сообщили об обстреле Авдеевки и Широкино

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (87)

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    По утверждениям украинских военных, на донецком направлении из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли авдеевскую промзону, а также район шахты Бутовка, Майорская и Зайцево.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по их позициям, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Школьное" перемирие работает, несмотря на обстрелы – спецкор

    Как отмечается, за прошедшие сутки ополченцы 19 раз открывали огонь. "В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении.

    По утверждениям украинских военных, на донецком направлении из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли авдеевскую промзону, а также район шахты Бутовка, Майорская и Зайцево.

    На приморском направлении, по сообщению силовиков, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино. На луганском направлении ополченцы обстреляли из пулеметов и стрелкового оружия Станицу Луганскую.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

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