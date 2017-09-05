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    Миротворцы в Донбассе. Украина сможет работать на базе проекта РФ - постпред

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (24)

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    Как уточнил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, у Украины также есть наработки резолюции по миротворцам, при необходимости он будет доработан и обнародован.
    Владимир Ельченко на заседании СБ ООН по Украине
    @Makeiev

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе или работать на базе проекта, разработанного Россией, при его корректировке.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
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    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

    "У нас уже все есть (наработка своей резолюции – ред.), оно наработано, оно есть на руках наших партнеров. Я думаю, мы посмотрим, и в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы напишем свой и обнародуем свой альтернативный (проект). Другой вариант – это работать на базе российского проекта, это же не означает, что там должно все остаться так, как они написали", — заявил Ельченко в эфире телеканала "112 Украина".

    При этом, по его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

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