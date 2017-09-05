Миротворцы в Донбассе. Украина сможет работать на базе проекта РФ - постпред

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе или работать на базе проекта, разработанного Россией, при его корректировке.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

"У нас уже все есть (наработка своей резолюции – ред.), оно наработано, оно есть на руках наших партнеров. Я думаю, мы посмотрим, и в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы напишем свой и обнародуем свой альтернативный (проект). Другой вариант – это работать на базе российского проекта, это же не означает, что там должно все остаться так, как они написали", — заявил Ельченко в эфире телеканала "112 Украина".

При этом, по его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.