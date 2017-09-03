Военные сообщили о фиксации новых нарушений перемирия в Донбассе

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Военные зафиксировали 26 случаев нарушения режима тишины в Донбассе за прошедшие сутки, говорится на официальной странице военной операции силовиков в Facebook.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялось из стрелкового оружия и было недолговременное. Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении.

Как заявляют военные, под обстрелом оказались укрепления военных возле населенных пунктов Зайцево, Каменка, Водяное, Майорск, Широкино, Талаковка и другие. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, отмечается в сообщении.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.