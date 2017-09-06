Савченко о миротворцах в Донбассе: надо удерживать Россию от Украины

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Миротворцы ООН должны стоять на украинско-российской границе, а не на линии разграничения, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

"Если есть миссия "голубых касок" — тогда исключительно по границе Украины и РФ. Для того, чтобы прекратилась война, нам нужно удерживать Россию от Украины. А не говорить, что мы не можем договориться с нашими территориями", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она добавила, что говорить необходимо "как раз с нашими людьми".

Также Савченко выразила опасение, что закон о реинтеграции Донбасса будет выписан так, что Россию назовут агрессором, однако миротворческие войска поставят посреди Украины.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

Как сообщалось, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин.