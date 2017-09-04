Как дети в школу. Перемирие в Донбассе пока работает

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В канун 1 сентября и позже количество артиллерийских обстрелов в Донбассе несколько снизилось, "школьное перемирие" с большой пробуксовкой, но все же минимально себя оправдало. Впервые за долгое время местные власти не сообщали о жертвах среди мирного населения, масштабных разрушений жилой инфраструктуры и коммуникаций в последние дни августа не было.

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике заверяют, что ополченцы выполняют приказ главы ДНР Александра Захарченко о соблюдении "школьного перемирия". При этом в Донецке подчеркнули, что с момента вступления в силу последних договоренностей о прекращении огня украинские силовики регулярно продолжают обстрелы прифронтовых районов Донбасса, применяя при этом различные виды вооружения, в том числе запрещенные минскими соглашениями.

"Для осуществления жесткого контроля за его соблюдением во всех подразделениях соединений и воинских частей в круглосуточном режиме функционируют рабочие группы из числа офицеров министерства обороны и управления народной милиции ДНР. В случае применения оружия со стороны ВС ДНР, старшие данных рабочих групп обязаны принять безотлагательные и действенные меры к немедленному прекращению огня, а также провести детальное разбирательство с наказанием всех виновных должностных лиц. На настоящий момент применения этих мер не потребовалось, так как наше командование и военнослужащие безукоризненно выполняют приказ верховного главнокомандующего – главы ДНР Александра Захарченко о соблюдении "школьного перемирия". К нашему большому сожалению, мы не видим встречной реакции со стороны ВСУ", – говорится в сообщении на сайте совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В свою очередь украинские военные заявляют, что в ночь на 1 сентября ополченцы более 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО. По данным пресс-центра штаба основная напряженность сохраняется на донецком направлении, прежде всего, в районе Авдеевки. О погибших и раненых украинских бойцах в этот раз не сообщалось.

А вот жители прифронтовых районов Донбасса рассказывают, что в последние несколько дней стрелять действительно стали меньше, хотя по вечерам залпы и разрывы артиллерии все же слышны. Наиболее взрывоопасная обстановка по-прежнему сохраняется на западной окраине Донецка, на северных рубежах города в окрестностях бывшего аэропорта, под Горловкой, а также вблизи промышленной зоны между Авдеевкой и Ясиноватой.

УНИАН Ситуация в Донбассе

"Школьное перемирие на удивление пока соблюдается, сегодня за городом почти не слышали стрельбы. Сейчас гораздо тише, чем было еще неделю назад, но мы все равно ждем нового обострения. В любой момент оно может произойти, мы привыкли к такому. За все время предыдущих перемирий такое повторялось постоянно. Вроде успокоились немного, а потом снова воюют", – говорит жительница Ясиноватой Кристина.

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"Переживала, что 1 сентября попытаются устроить какую-нибудь очередную провокацию в Донецке, но, к счастью, обошлось. Очень хочется тишины, очень. Дети хоть в спокойной обстановке за парты сели. Хорошо, если дальше так, но лично у меня на этот счет большие сомнения. За эти 3 с лишним года не помню не одного перемирия в Донецке, которое продержалось больше недели", – рассуждает жительница Донецка Людмила.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Начало учебного года в ДНР

"Никаких надежд на это перемирие не возлагаю. Скоро и это перемирие закончится, тут ума большого не надо, чтобы спрогнозировать. В первую очередь это коснется нас, мы сразу все это слышим. Эти перестрелки под боком почти. Рядом с нашими домами уже линия фронта и мира как-то совсем не ощущается. Живем в постоянном напряжении, а что-либо изменить мы не в силах", – говорит житель Петровского района Донецка Игорь.

УНИАН Ситуация в Донбассе

Тем временем в мониторинговой миссии ОБСЕ считают, что "школьное перемирие" на юго-востоке Украины уже почти сорвано. По мнению наблюдателей, количество обстрелов в Донбассе с каждым днем снова возрастает, что свидетельствует о нарастающей эскалации. По данным миссии, в пятницу, 25 августа, в первые сутки с момента вступления в силу "режима тишины", было зафиксировано снижение количества обстрелов почти наполовину – с 654 нарушений режима прекращения огня до трехсот. В субботу, 26 августа, наблюдатели зафиксировали около 50 случаев нарушения режима тишины, а в воскресенье – уже порядка 150 нарушений.

"В понедельник СММ ОСБЕ зафиксировала 173 нарушения режима тишины, во вторник – 431, в среду – 186. Пауза "закончилась", – констатировал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Напомним, что с полуночи 25 августа в Донбассе вступило в силу очередное соглашение о перемирии. Договоренность о прекращении огня была достигнута в Минске участниками Трехсторонней контактной группы в преддверии нового учебного года, в связи с чем получило название "школьное". Несмотря на некоторое снижение эскалации полноценное перемирие в регионе, как и ожидалось, не наступило. Противоборствующие стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах своих позиций и мирных территорий, а также непрекращающихся попытках сорвать любые договоренности о мирном решении вооруженного конфликта.