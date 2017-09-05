Путин поддержал идею отправки миротворцев в Украину

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею отправки миротворцев в Украину, которые обеспечивали бы безопасность миссии ОБСЕ. Он заявил, что поручит Министерству иностранных дел внести в СБ ООН соответствующую резолюцию.

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"Если все это сделать (условия), то все это, на мой взгляд, пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Министр здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюции в Совет безопасности", — сказал Путин на пресс-конференции, назвав среди условий обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, нахождения этих сил только на линии разграничения, разведение сторон и отвод тяжелой техники и привлечение руководителей ЛНР и ДНР.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо на первом плане) во время встречи лидеров БРИКС с главами приглашенных государств

Несколько дней назад постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что идея об отправке миротворцев ООН на восток Украины может быть не выгодна Киеву.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке.

По оценке Небензи, такой "очевидный маневр украинских властей, больше рассчитанный на внутреннее потребление". Он указал, что на данный момент есть только два формата обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины: "нормандский формат" (Украина, Россия, Франция, ФРГ) и контактная группа (встречи проходят в Минске).