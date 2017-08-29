Спецкор: "школьное перемирие" идет с применением стрелкового оружия

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

C начала действия "школьного перемирия" количество обстрелов на Донбассе уменьшилось. Об этом сообщает Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как и ранее ограничен доступ для наблюдателей миссии до участков разведения сил.

Подробнее о происходящем на Донбассе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Можно ли действительно констатировать уменьшение интенсивности обстрелов украинских позиций боевиками?

— Говорить об этом можно с уверенностью. По крайней мере, местные жители это ощутили на себе. Дело в том, что действительно появилось новое понятие —провокационные обстрелы и большей частью речь сейчас идет о каких-то активных наступательных действиях, активных обстрелах. Скорее чаще производятся серии из нескольких очередей. Используется в основном стрелковое оружие противником. Изредка вступают в дело минометы. Но тяжелое вооружение сейчас не используется. То есть мы можем абсолютно четко говорить о том, что обстрелы продолжаются. Они есть, но их стало действительно меньше. И в общем-то, они стали более краткосрочными.

Эти провокационные обстрелы происходят вблизи населенных пунктов? Они затрагивают местное мирное население?

— Мирное население слышит их где-то вдали. То есть, если по последним суткам судить, то все равно большая часть этих обстрелов проходила в районе Авдеевской промзоны. Там достаточно густонаселенный район. Там расстояние между Донецком и Авдеевкой не более десяти километров. То есть, безусловно люди это слышат. Но свидетельства от медиков то, что не пострадали мирные жители в последние несколько суток, по крайней мере, от обстрелов. Есть подорвавшиеся на растяжках в лесах, но вот от обстрелов люди не страдали. То есть определенный фактор такой обнадеживающий есть в этом. Но, безусловно, говорить о полном прекращении огня не приходится на сегодняшний день.

kp.ua Артем Маслаков

Можно ли говорить, что военные действия продолжаются, но они не идут непосредственно на улицах населенных пунктов. Они где-то рядом происходят?

— Да, они происходят сейчас на линии соприкосновения. То есть в населенных пунктах последнее время боеприпасы, снаряды, пули не пролетают, и пострадавших среди гражданских нет. То есть в данном плане есть сдвиг какой-то вперед, но опять же, мы знаем, что это уже далеко не первое перемирие, и все они больше двух-трех дней не держались. Надеемся на то, что школьное так называемое перемирие продолжится гораздо дольше и станет шагом в мирному урегулировании в принципе. Если ориентироваться на слова местных жителей, то сложно сказать, откуда и что прилетает. По крайней мере, за последние сутки, насколько я знаю из официальных источников, лишь раз мы открывали огонь в ответ. Но, опять же, я сужу по тому, что нет пострадавших среди мирных. И мне кажется, что, субъективное глубоко мнение, что украинские вооруженные силы в ответ огонь не открывали.

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Относительно потерь погибшими, ранеными военных есть информация свежая?

— На сегодняшнее утро пострадавших среди военных точно нет. Но и в общем-то сегодняшний день начался достаточно спокойно. Вот те обстрелы, о которых мы говорим, они происходили большей частью вчера вечером. Сегодня пока, к счастью, тихо.

Как на Донбассе готовятся к 1 сентября?

— Есть определенные надежды, что большинство школ откроются 1 сентября. Даже на линии соприкосновения, в той же Авдеевке мы знаем, что откроется школа. Мы знаем, что они откроются в Марьинке, Красногоровке — местах, которые в общем-то достаточно часто попадали под обстрелы ранее. Включается активно система дистанционного образования, специальные системы работают на то, чтобы люди, дети, находящиеся на неподконтрольных территориях, могли получать наше образование удаленно. С той же стороны также готовятся открыть школы, меняют учебную программу. Например, украинскому языку в классах буде посвящен всего лишь один час в течение недели, и то на факультативной основе. Вы знаете, есть определенная тенденция к тому, что люди выезжают за территорию для того, чтобы купить необходимые вещи на свободных, на мирных территориях. Здесь все эти школьные атрибуты гораздо дешевле, чем в том же Донецке на сегодняшний день. Вот есть такая тенденция.

Что происходит на пунктах въезда-выезда?

— Ожидаемого какого-то увеличения сейчас потока людей, пассажиропотока все-таки нет. За эти годы уже научились справляться с этими потоками машин, с транспортом, который пересекает линию разграничения. Мы знаем, что на данный момент максимальные пробки составляют не более 100 машин в обе стороны и по-прежнему самые напряженные участки, самые напряженные пункты пропуска — это южное направление, под Мариуполем, и в районе Майорска, там, где под Горловкой, это Северо-Запад Донецкой области. И вот Майорск вчера попал также под один из этих провокационных обстрелов. И к счастью, это произошло уже после его закрытия и в зоне не было ни мирных жителей, ни машин, оставшихся под Майорском ночевать, и, к счастью, там никто не пострадал. В принципе же, достаточно штатная ситуация на всех пунктах пропуска. И вот какой-то паники и ажиотажа, очередей особых там сейчас нет.

Есть информация о возможной тенденции везти детей учиться в другие населенные пункты подальше от линии разграничения?

— Эта тенденция была заметна в прошлом-позапрошлом годах, когда было гораздо более напряженно в зоне боевых действий. Я бы отметил, наверное, сейчас обратную тенденцию. Сейчас действительно многие возвращаются. В той же Авдеевке, мы знаем, люди возвращаются в надежде на то, что наступает мир, на свои места постоянной жизни. Тем более, школы, в общем-то там запускаются и работают. И по моим данным тенденции к выезду с линии конфликта, из зоны конфликта нет, скорее, есть обратная тенденция, когда пытаются люди вернуться к себе домой.

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Напомним, эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире Голоса Столицы заявил, что в переговорах по конфликту на Донбассе нужно меньше обращать внимание на Европу и США.