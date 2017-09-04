Под амнистию попадут 1,7 тыс воевавших в Донбассе силовиков - Луценко

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Около 1700 участников военной операции в Донбассе, не совершивших тяжелые преступления, попадут под амнистию, указ о которой президент Украины подписал в субботу, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Это означает, что примерно 1700 человек из числа участников АТО смогут за три месяца, не более, закрыть свои проблемы с законом. Это касается примерно 1700 человек, большинство, 1100, — это мелкие нарушения дисциплины во время несения службы. Например, самовольное отлучение из расположения воинской части, неподчинение указаниям офицерам", — цитирует Луценко сайт телеканала "112 Украина".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.