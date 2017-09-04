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    Политика

    Под амнистию попадут 1,7 тыс воевавших в Донбассе силовиков - Луценко

    (обновлено: )8804
    Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 1700 человек из числа участников АТО смогут за три месяца закрыть свои проблемы с законом. Он уточнил, что амнистия коснется тех военных, которые совершили мелкие нарушения дисциплины во время несения службы.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Около 1700 участников военной операции в Донбассе, не совершивших тяжелые преступления, попадут под амнистию, указ о которой президент Украины подписал в субботу, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети об амнистии участникам АТО: кому-то можно все?

    "Это означает, что примерно 1700 человек из числа участников АТО смогут за три месяца, не более, закрыть свои проблемы с законом. Это касается примерно 1700 человек, большинство, 1100, — это мелкие нарушения дисциплины во время несения службы. Например, самовольное отлучение из расположения воинской части, неподчинение указаниям офицерам", — цитирует Луценко сайт телеканала "112 Украина".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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