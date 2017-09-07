Обмен "всех на всех" пленных невозможен в условиях конфликта - СБУ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы требуют обмена пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", однако такой обмен невозможен в условиях незавершенного конфликта, заявил в четверг руководитель центра по освобождению пленных при Службе безопасности Украины Юрий Качанов.

По его словам, на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе ополченцы требуют осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех". "В настоящее время я еще раз говорю, как участник минских переговоров, представители от Донецка, от Луганска категорически против маленьких узких обменов. "Всех на всех" и точка", — приводит слова Качанова агентство УНИАН.

По его мнению, в условиях незавершенности конфликта осуществлять такой обмен нельзя. "Мы объясняем: все равно поэтапность, все равно незаконченный конфликт. Каждый день с одной и с другой стороны (люди попадают в плен — Ред.). Если два месяца тому назад у нас 118 человек было, то сейчас 144 (пленных)", — заявил представитель СБУ.

В то же время, как утверждает Качанов, на переговорах контактной группы от Киева требуют освободить более 500 человек, а киевская сторона в рамках обмена пленными готова рассмотреть вопрос о передаче 309 человек.

"Из наших 144 (пленных) они признали официально 71 человека", — добавил он.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных.