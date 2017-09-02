Число пленных в Донбассе выросло - СБУ

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Количество пленных у ополченцев в Донбассе возросло до 144 человек. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

Ранее он говорил, что у ополченцев находятся 137 человек.

"На сегодняшний день заложниками считаются 144 человека. Как раз за последние дни, к сожалению, цифра немножко подросла, именно из-за того, что были задержаны обычные гражданские лица, которые были без оружия в руках", — заявил Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, последним задержанным инкриминируют шпионаж в пользу Украины.

Ранее Дарка Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске экс-президента Леонида Кучмы — заявила, что процесс освобождения пленных в зоне конфликта в Донбассе остается заблокированным из-за неконструктивной позиции представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.