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    Общество

    Число пленных в Донбассе выросло - СБУ

    Тема:

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    (обновлено: )191
    Как сообщил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит, за последние дни были задержаны обычные гражданские лица, которые были без оружия в руках.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    REUTERS Marko Djurica

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Количество пленных у ополченцев в Донбассе возросло до 144 человек. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
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    Ранее он говорил, что у ополченцев находятся 137 человек.

    "На сегодняшний день заложниками считаются 144 человека. Как раз за последние дни, к сожалению, цифра немножко подросла, именно из-за того, что были задержаны обычные гражданские лица, которые были без оружия в руках", — заявил Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, последним задержанным инкриминируют шпионаж в пользу Украины.

    Ранее Дарка Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске экс-президента Леонида Кучмы — заявила, что процесс освобождения пленных в зоне конфликта в Донбассе остается заблокированным из-за неконструктивной позиции представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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