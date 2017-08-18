Восемь силовиков остаются в плену после трагедии под Иловайском - СМИ

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Восемь военных, которые попали в окружение под Иловайском в августе 2014 года, до сих пор остаются в плену у ополченцев, сообщил в пятницу сайт Би-би-си Украина со ссылкой на данные управления по связям с общественностью ВС Украины в ответ на запрос.

"По результатам обработки сообщается, что общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составляют 437 человек (погибли 192, получили ранения 212, считаются пропавшими без вести 25, удерживаются в заложниках восемь)", — говорится в ответе.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).

Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". При этом Генпрокуратура также признала "численные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины" и "отдельные ошибки руководства АТО".