Лутковская: 18 человек не хотят ехать в ЛДНР после обмена пленными

КИЕВ, 3 авг — РАИ Новости Украина. Из граждан, включенных в списки на обмен пленными, 18 человек категорически отказываются, чтобы их передавали на территорию, неподконтрольную Украине, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

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По ее словам, что обмен пленными в рамках "Минского процесса" сейчас находится на этапе уточнения списков. Вместе с тем омбудсмен отметила, что 18 человек, которые были включены в списки обмена, "категорически отказываются быть переданы на территорию, неподконтрольную украинскому правительству".

Также Лутковская добавила, что со стороны так самопровозглашенных ЛДНР в списки были включены лица, которые никоим образом не причастны к событиям на востоке Украины: "Например, есть человек, совершивший преступление на территории Киевской области. Почему он должен быть передан в рамках этого обмена?".

При этом, по ее словам, представители ДНР согласились с ее позицией, а "боевики ЛНР еще работают и не готовы уточнить списки".

Омбудсмен заявила, что сейчас точное количество украинских пленников неизвестно, поскольку можно лишь говорить о подтвержденном ими перечне пленных. Таких сейчас 70 человек, "обещают подтвердить еще нескольких, но мы запрашиваем значительно больше — 137 человек, которые, по нашей информации, находятся на неподконтрольной территории".

Лутковская также добавила, что формирование обменных списков существенно затруднено тем, что украинская сторона не имеет доступа к неподконтрольным территориям, чтобы узнать, сколько именно там находится пленных украинцев. Она надеется на помощь в этом вопросе со стороны координатора гуманитарной подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы Тони Фриша.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.