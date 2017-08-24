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    Процесс освобождения пленных в Донбассе остается заблокированным - Олифер

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    По словам Дарки Олифер, представители непризнанных ЛДНР "хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе".
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Процесс освобождения пленных в зоне конфликта в Донбассе остается заблокированным из-за неконструктивной позиции представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявила Дарка Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске экс-президента Леонида Кучмы.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

    Кроме того, она подтвердила, что контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа. Олифер отметила, что Киев настойчиво требует от ДНР и ЛНР прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наказать виновных в гибели ее сотрудника в апреле 2017 года.

    Патруль миссии ОБСЕ из двух машин 23 апреля подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР. Погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Были ранены гражданин Германии и гражданка Чехии.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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