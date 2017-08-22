В Донбассе очередной катастрофический обстрел

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

По сообщениям местных властей в районе бывшего донецкого аэропорта в населенном пункте Спартак после массированного минометного удара за несколько часов практически дотла сгорели шесть домостроений. Данные о пострадавших среди мирного населения пока не поступали, но эта информация еще уточняется, поскольку поселок находится в непосредственной близости к линии фронта и доступ спасательных служб и медиков в Спартак существенно затруднен.

Министерство обороны Украины Военные в Донбассе

"Около 21:30 ВСУ нанесли удар по селу Спартак. В результате обстрелов произошло возгорание жилых домов. По предварительным данным, огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм. В результате обстрелов по улице Чапаева сгорели четыре дома, а по улице Киевская сгорели два дома", – говорится в сообщении на сайте совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Отметим, что всего несколько дней назад в Петровском районе Донецка, при тушении огня в одном из жилых кварталов под артиллерийский огонь попали сотрудники пожарной службы самопровозглашенной ДНР. В результате обстрела погиб начальник караула пожарно-спасательной части, еще двое пожарных получили тяжелые ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь в одной из больниц столицы Донбасса.

К слову, только за минувшую неделю в городах и районах самопровозглашенной Донецкой народной республики от обстрелов ранения и психологические травмы получили как минимум 6 мирных граждан. В то же время в Донецке заявляют о росте количества погибших среди военнослужащих армии ДНР. Так по данным властей чуть более чем за 7 дней погибли, по меньшей мере, 15 человек, в то же время в рядах ополченцев постоянно заявляют о новых раненых.

Обстановка в регионе сохраняется очень напряженная, ежедневно по мирным территориям выпускаются сотни мин и артиллерийских снарядов из запрещенного тяжелого вооружения. При этом в преддверии празднования Дня независимости в Украине в самопровозглашенной Донецкой народной республике снова заговорили о возможности серьезного обострения ситуации и попытках украинской армии спровоцировать активную фазу военных действий в Донбассе, и все это на фоне демонстративного визита министра обороны США в Киев. В частности, советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков утверждает, что по данным разведки Донецкой народной республики, ВСУ готовятся к удару на 24 августа.

"Внимание, внимание!!! Говорит Донецк! Главарь оккупационного режима в Киеве Пётр Порошенко заявляет о намерении России спровоцировать активную фазу военных действий в Донбассе, и это на фоне демонстративного "визита поддержки" министра обороны США в Киев. Опыт войны, которая идёт более трёх лет, говорит о том, что это обычная информационная "операция прикрытия", после которой Киев сам устроит провокацию и сам начнет активные боевые действия с целью подавления сопротивления народных республик. Данные разведки подтверждают эту информацию", – написал советник главы ДНР Александра Захарченко на своей странице в Facebook.

Оправдается очередной грозный прогноз местных чиновников или нет, станет ясно уже совсем скоро. И только одно остается очевидным – с утра и до ночи прифронтовые районы Донбасса щедро посыпают боеприпасами, в населенных пунктах по обе линии разграничения продолжает страдать гражданское население, стремительными темпами разрушается жилая и социальная инфраструктура. Жителям многострадальных городов и поселков Донбасса, невольно оказавшимся в безвыходном положении, и, давно потеряв всякую надежду на мир, остается терпеть и наблюдать ежедневные бомбежки под соусом пресловутых пока еще "безальтернативных минских соглашений".