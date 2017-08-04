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    Общество

    ДНР уменьшила список пленных для обмена

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (89)

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    По словам омбудсмена Валерии Лутковской, "мы выходим на более реальную картинку относительно того, кто будет подлежать обмену в рамках минского формата "всех на всех".
    Обмен пленными в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы самопровозглашенной ДНР исключили из списка для обмена 18 пленных, сообщила омбудсмен Валерия Лутковская.

    Ранее Лутковская заявила, что ДНР запрашивают для обмена 416 человек, а самопровозглашенная ЛНР – около 400 пленных. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в плену у ополченцев находятся 137 человек.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "Сегодня мы имеем минус 18 человек, которых запрашивала сторона так называемой ДНР. И это уже очень хороший результат, потому что мы выходим на более реальную картинку относительно того, кто будет подлежать обмену в рамках минского формата "всех на всех", — сказала Лутковская в эфире "5 канала".

    Вместе с тем, по ее словам, представители непризнанной ЛНР продолжают работать над уточнением списков.

    Представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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