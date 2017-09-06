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    Политика

    Киев в Минске подтвердил готовность к обмену пленных

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (33)

    (обновлено: )51
    Ирина Геращенко сообщила, что в присутствии ОБСЕ Киев подтвердил переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников: "Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено".
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Власти Киева на переговорах гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу в Минске подтвердили готовность к обмену пленными по формуле "309 на 87".

    Курт Волкер
    Facebook Курта Волкера
    Война и мир - Волкер и Минск(ер)

    Об этом сообщила в среду первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко.

    "В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников, мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    По ее словам, Киев настаивает, чтобы из списка самопровозглашенных ДНР и ЛНР были исключены все те, "кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе".

    "Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских соглашений, так как это неприемлемо", — добавила Геращенко.

    Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных.

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