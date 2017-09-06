Киев в Минске подтвердил готовность к обмену пленных

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Власти Киева на переговорах гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу в Минске подтвердили готовность к обмену пленными по формуле "309 на 87".

Об этом сообщила в среду первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко.

"В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников, мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Киев настаивает, чтобы из списка самопровозглашенных ДНР и ЛНР были исключены все те, "кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе".

"Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских соглашений, так как это неприемлемо", — добавила Геращенко.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных.