Украина готова к компромиссам по вопросу обмена пленными в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Власти Украины готовы к компромиссам по вопросу обмена пленными в зоне конфликта в Донбассе, заявила во вторник первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

"Ровно год у нас заблокирован вопрос освобождения заложников, а он, как и блок безопасности, для Украины является ключевым… Весь последний год ключевая тема всех заседаний гуманитарной подгруппы — это освобождение заложников. Украина давно готова к широким компромиссам в вопросе освобождения заложников", — сказала Геращенко журналистам, это заявление транслировал телеканал "112 Украина".

Она также заявила, что за минувший год возросло число пленных, удерживаемых ополченцами.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.