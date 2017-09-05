Обмен пленными в Донбассе. В Минске обсудят формулу "87 на 309"

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В среду в Минске в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе обсудят детали "большого обмена", сообщил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных, получившем название "большой обмен".

"Мы подтверждаем то, о чем сказал Виктор Медведчук. Действительно, мы будем обсуждать с представителями ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) возможные детали большого освобождения. Мы на это шли еще в прошлом году, и мы готовы были в рамках минских соглашений отдавать тех, кого можем законно передавать. Сейчас готовимся к этим переговорам и надеемся, что будет результат", — цитирует Тандита агентство УНИАН.

Он также выразил надежду, что в среду непосредственно "будем обсуждать процесс освобождения по этой формуле". Тандит отметил, что в процессе обмена еще будет много нюансов непосредственно по цифрам, но глобально понимание есть. По его словам, Киев не будет говорить о тех, кто совершил особо тяжкие преступления, и тех, кто не имел отношения к конфликту в Донбассе.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР исключили из списка для обмена 18 пленных.

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Также французский президент Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвали стороны конфликта в Донбассе принять меры для обмена заключенными до конца года.