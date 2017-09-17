Яценюк резко высказался против миротворцев в Донбассе

"Россия внесла резолюцию о миротворческой миссии в Украине. Россия и мир — эти понятия никоим образом не стыкуются. Поэтому мой первый вывод, что Россия это сделала исключительно с одной целью — создать очередную политическую площадку по поводу агрессии РФ против Украины. Цель этой резолюции мне очевидна. Они хотят показать, что они — миротворцы. Мы уже видели, что они — миротворцы, их танки, их солдаты, их армия, которая присутствует в Украине. Это ложь, Россия никогда не была и не будет никогда миротворцем", — заявил Яценюк на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

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​Напомним, Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. Украина считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.