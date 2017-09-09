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    Общество

    Киев не готов обменивать пленников, совершивших тяжкие преступления

    (обновлено: )8303
    По словам омбудсмена Валерии Лутковской, если человек совершил особо тяжкое преступление, "Украина не готова брать на себя ответственность" в ходе обмена пленными.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Украина не готова обменивать тех пленников, которые совершили тяжкие преступления.

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    "Мы получили информацию о тех заложниках, которые находятся на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. И мы предложили то количество из списков, которые спрашивали у нас, которых мы готовы обеспечить на обмен. Сейчас еще возникает вопрос по нескольким категориям лиц, по которым, собственно, и идут дискуссии", — сказала она в эфире "5 канала".

    Лутковская добавила: "В случае, скажем, когда человек совершил особо тяжкое преступление (когда кровь на руках), Украина не готова брать на себя ответственность и, соответственно, рассматривать такого человека как субъект обмена", — сказала омбудсмен.

    Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. 

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