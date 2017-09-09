Киев не готов обменивать пленников, совершивших тяжкие преступления

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Украина не готова обменивать тех пленников, которые совершили тяжкие преступления.

"Мы получили информацию о тех заложниках, которые находятся на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. И мы предложили то количество из списков, которые спрашивали у нас, которых мы готовы обеспечить на обмен. Сейчас еще возникает вопрос по нескольким категориям лиц, по которым, собственно, и идут дискуссии", — сказала она в эфире "5 канала".

Лутковская добавила: "В случае, скажем, когда человек совершил особо тяжкое преступление (когда кровь на руках), Украина не готова брать на себя ответственность и, соответственно, рассматривать такого человека как субъект обмена", — сказала омбудсмен.

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.