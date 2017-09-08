Француженка отправилась в Донбасс, чтобы увидеть все своими глазами

РИА Новости Украина

Не России решать за население Донбасса, возвращаться ему или нет в состав Украины, считает Кристель Неан (Christelle Néant). Она отправилась в Донбасс, чтобы открыть правду французам, привыкшим к пропаганде.

Кристель работает для агентства DONi, это Донецкий Международный Пресс-центр – источник информации и контактный центр для журналистов и иностранных гостей, прибывающих в ДНР для прояснения реальной обстановки происходящего в регионе, сотрудничает с европейским антимэйнстримовым проектом AgoraVox. Вот что она рассказала агентству Sputnik:

— Я сделала это для того, чтобы опровергнуть то, что пишет большинство СМИ, в частности французских. Они публикуют много глупостей и неправды об этом конфликте. Моя цель – показать реальную ситуацию на месте.

Неан решила лично услышать голос мирных жителей Донбасса, которых "киевский режим называет "террористами и сепаратистами" только потому, что "они отказались признать государственный переворот на Майдане".

Находясь в регионе с 2016 года, Кристель Неан отмечает, что, несмотря на Минские договоренности, "украинская армия и в еще большей степени батальоны ультранационалистов (чтобы не сказать неонацистов), не соблюдают режим прекращения огня", вопреки усилиям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Sputnik France Француженка Кристель Неан в Донбассе

"Командование армий ДНР И ЛНР сурово наказывает за неоправданные нарушения режима прекращения огня, так как власти обеих республик поддерживают мирное разрешение конфликта, и солдаты строго соблюдают прекращение огня", — подчеркивает Кристель Неан.

Кроме того, Киев постоянно стремится затянуть или сорвать заседания Контактной группы в Минске путем "усиления бомбардировок со стороны украинской армии накануне или в день заседаний", чтобы затем пожаловаться, что прекращение огня не соблюдается, рассказывает журналистка.

Более того, все инициативы украинской стороны подтверждают, что Киев теперь "хочет разорвать соглашения и снова установить контроль над Донбассом с применением силы, тогда как мирные жители единодушно выступают за мирное урегулирование". Это стремление захватить Донбасс, применив силу, может быть поддержано США, если они будут поставлять летальное оружие Киеву", с тревогой отмечает госпожа Неан:

"Как только США официально начнут поставки летального оружия Украине, она развернет наступление на Донбасс, уверенная в поддержке со стороны Вашингтона".

Тем более бессмысленно связывать санкции против России с конфликтом на юго-востоке Украины, потому что Москва "не захватила Украину" и не "оккупирует Донбасс".

"Я здесь уже 18 месяцев и не видела ни одной российской части, никакой инфраструктуры российской армии. Россия не может "вернуть" то, что она не захватывала", — подчеркивает журналистка, комментируя заявление Ангелы Меркель, сказавшей, что антироссийские санкции будут сняты, если Донбасс будет возвращен Украине.

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"Позиция госпожи Меркель противоречит Уставу ООН и праву народов на самоопределение. Принимая во внимание, что Россия не захватывала Украину, эти санкции совершенно незаконны и нелегитимны. Россию наказывают за что-то, в чем она не виновата", — говорит журналистка.

Впрочем, мнение местных жителей не совпадает с позицией международного сообщества, так как подавляющее большинство людей, проживающих в ДНР И ЛНР, не хочет возвращаться в состав Украины, воюющей с гражданским населением и навязывающей экономическую, административную и энергетическую блокаду.

Sputnik France Француженка Кристель Неан в Донбассе

"Однажды на фронте один солдат ДНР сказал мне: "я никогда не смогу снова жить под флагом страны, которая каждый день пытается меня убить". Точнее не скажешь", — соглашается Неан.

"И в конце концов желая сделать больше, информируя людей непосредственно с места событий, в конце марта 2016 года я приехала в Донецк и с тех пор живу здесь. У меня с сентября 2016 года гражданство и паспорт ДНР и я хочу остаться здесь, даже и в особенности после войны, так как я встретила здесь прекрасных людей, отстаивающих те же ценности, что и я, людей с большим сердцем, ставших для меня второй семьей", — говорит в заключении Кристель Неан.