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    Порошенко призвал ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (135)

    (обновлено: )19605
    Глава государства Петр Порошенко призвал государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    @stsegolko

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Государства-члены Организации Объединенных Наций должны признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время своего выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

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    "ООН всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. 72-я сессия Генеральной Ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самых смертоносных преступлений ХХ века – Голодомора. Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев", – отметил он.

    Порошенко напомнил, что доктор Рафаэль Лемкин, автор Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, назвал уничтожение украинской нации "классическим примером геноцида".

    "Я призываю государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", – подчеркнул лидер Украины.

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    Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

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