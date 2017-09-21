Погребинский: речь Порошенко в США – курам на смех

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во среду президент Украины Петр Порошенко выступил на общих прениях Генассамблеи ООН. Во время выступления глава государства продемонстрировал паспорта военных РФ, “воевавших на Донбассе” и захваченных в плен. Также он поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса.

По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории.

По мнению политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, ничего неожиданного Порошенко так и не сказал — все точно так же бездоказательно, как это было и раньше.

"Хотя лично меня поражает цинизм, с которым Порошенко говорит о жертвах – получается, что эти жертвы исключительно из-за того, что стреляют со стороны непризнанных республик. Хотя большинство жертв среди мирного населения, как известно, пострадали в результате обстрелов ВСУ.

Президент показывает себя "белым и пушистым", как будто он не несет ответственность за убийства мирных жителей. С паспортами якобы офицеров РФ вообще получился цирковой номер, рассчитанный на людей с низким уровнем IQ. Все это курам на смех — Порошенко выступил в роли человека, который смешит зрителей", – отмечает Погребинский.

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По его мнению, представляя официальную позицию Украины по миротворцам, Порошенко вновь не учел радикально отличающуюся позицию Москвы, которая предлагает расставить миротворцев по всему Донбассу.

"Сама эта идея не реализуема в принципе. Порошенко не может этого не понимать. Президентская идея миротворчества — идея, условно говоря, оккупации этой территории руками миротворцев с тем, чтобы потом передать ее под контроль Украины. Очевидно, что согласие другой стороны на это не будет получено. Это все разговоры в пользу бедных — ради того, чтобы покрасоваться перед Западом.

В речи Порошенко не было никаких содержательных моментов, из которых что-то следовало бы. По сути, тема которая интересует сейчас Порошенко и украинскую власть — выделит ли США летальное оружие. Какие-то решения приняты Сенатом, но пока что рано что-либо утверждать с уверенностью. Но эта тема значительно важнее выступления, которое ни на что не влияет", — считает Погребинский.

Кроме того, политолога удивило самоуверенное поведение президента Украины.

"Если бы Порошенко вел себя гордо и независимо не только на Генассамблее ООН, но и в здесь в Киеве, то это было бы логично. Но, игнорируя российских чиновников на Западе, Порошенко, приезжая в Украину, ждет возможности поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Порошенко показывает, что он крутой и независимый, но в Украине не может справиться с элементарными явлениями", — подытожил эксперт.