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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о речи Порошенко: ООН не потянет таких аппетитов

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (147)

    (обновлено: )1712232
    Долгожданное выступление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН состоялось… Что прозвучало с высокой трибуны, а что было услышано непосредственно самими украинцами? Какой была реакция соотечественников на речь гаранта в соцсетях?
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    @stsegolko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Поздно вечером в среду, 20 сентября, украинцы стали свидетелями выступления президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН. Эту речь ждали многие. На нее возлагали надежды… Но что же было сказано в Нью-Йорке главным украинцем? 

    Из основного: Порошенко поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса. По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории. Помимо этого, еще во время выступления на общих дебатах, Порошенко напомнил о Голодоморе, который в 1932-33 годах унес жизни около 10 миллионов украинцев.

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    Американские заявления Порошенко за считанные часы были разобраны на отдельные цитаты и стали поводом для шумного обсуждения в соцсетях: "все перечисленные основания для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, которые озвучил Порошенко, сегодня с тем же успехом можно отнести к Украине в целом";

    "Итак, легким движением руки Порошенко превращается в Ющенко. Опять у нас тема дня — Голодомор и Сталин. Странно что ни слова не прозвучало про трипольцев и УПА, но спишем это на занятость гаранта". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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