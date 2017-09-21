Соцсети о речи Порошенко: ООН не потянет таких аппетитов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Поздно вечером в среду, 20 сентября, украинцы стали свидетелями выступления президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН. Эту речь ждали многие. На нее возлагали надежды… Но что же было сказано в Нью-Йорке главным украинцем?

Из основного: Порошенко поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса. По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории. Помимо этого, еще во время выступления на общих дебатах, Порошенко напомнил о Голодоморе, который в 1932-33 годах унес жизни около 10 миллионов украинцев.

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Американские заявления Порошенко за считанные часы были разобраны на отдельные цитаты и стали поводом для шумного обсуждения в соцсетях: "все перечисленные основания для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, которые озвучил Порошенко, сегодня с тем же успехом можно отнести к Украине в целом";

"Итак, легким движением руки Порошенко превращается в Ющенко. Опять у нас тема дня — Голодомор и Сталин. Странно что ни слова не прозвучало про трипольцев и УПА, но спишем это на занятость гаранта".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook