Порошенко и Пенс покинули зал Совбеза ООН перед выступлением Лаврова

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщают РИА Новости.

"Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российская делегация присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.

"Во время своего выступления глава российского МИД заявил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках российской инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также заявил, что Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий. При этом он призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворцев и подчеркнул, что они могут применять силу только для самообороны и защиты мандата", – отмечают в РИА Новости.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.