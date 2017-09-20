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    Урегулировать ситуацию в Донбассе невозможно без "вывода войск РФ" - Порошенко

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (133)

    (обновлено: )20914
    По мнению главы государства Петра Порошенко, не может быть успеха в достижении мира в Донбассе без того, чтобы закрыть дверь для "российских военнослужащих".
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без "вывода российских войск" из этого региона.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Выступление Порошенко на Совбезе ООН в Нью-Йорке

    "Путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников и оружия из Украины… Не может быть успеха в достижении мира в Донбассе без того, чтобы закрыть дверь для российских военнослужащих", — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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