Угрозы для Порошенко. Что задумала оппозиция

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Позиции президента Петра Порошенко пока сильны, но кто знает, выдержит ли он давление со стороны оппонентов. Тем более, что тех, кто мечтает воспользоваться предоставленным шансом и окончательно заминусовать Петра Алексеевича предостаточно.

Михо-объединитель

Первый в списке – его институтский приятель, а ныне нещадный критик Михаил Саакашвили. После отставки с поста губернатора Одесской области, грузин не иначе как "барыга" президента не называет. Серьезно ударил по рейтингам Порошенко и вынужденный прорыв Саакашвили через государственную границу.

После унизительных кадров, которые показали во всем мире с критикой президента выступили не только в Украине, но и за рубежом.

Хотя, в том, что экс-президент Грузии сумеет развить успех есть большие сомнения. В силу различных причин, личный рейтинг Саакашвили слишком низок для того, чтобы по его призыву люди выходили на улицы и майданы. Что подтвердило импровизированное турне грузина по Украине.

За его приключениями на границе следили миллионы, а на митинги приходили до двухсот человек. Учитывая же невозможность Саакашвили баллотироваться в президенты, ему, скорее, уготована роль фигуры, объединяющей оппозицию.

Жертвы Тимошенко

Гораздо большим полем для совершения тех или иных маневров владеет прирожденный оппозиционер Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" с первых дней возобновления политической активности дала понять, что готова к затяжной борьбе против президента.

При этом, ради успешности конечной цели Тимошенко готова даже поступиться принципами. Например, раньше не замечалось и доли симпатии между ней и Михаилом Саакашвили, но во время совместного прорыва границы Юлия Владимировна держалась рядом с ситуативным партнером. Еще бы, ведь когда тебя показывают по всем каналам страны можно пожертвовать многим.

По сути, ситуация с Саакашвили была лишь небольшим звеном в цепи будущих активностей Тимошенко, которая привыкла из любого, даже не существенного, повода выжимать максимум.

Угроза из регионов

Оппозицией к президенту могут выступить и те, кто считается лидерами общественных мнений в регионах. Например, мягко говоря, не самые лучшие отношения установились между Порошенко и мэром Львова Андреем Садовым.

Политики и раньше не были замечены в искренний дружбе, а после скандала со львовским мусором и вовсе находятся в открытых контрах.

Подложить свинью президенту могут и в тех регионах, где традиционно сильны позиции нацменьшинств. После принятия целого ряда законопроектов, косвенно направленных против этих многочисленных групп, местные власти не раз нелестно высказывались в адрес президента.

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Все "свои"

Постоянно выступают с критикой в адрес Петра Порошенко, его окружения и всей украинской власти депутаты от «Оппозиционного блока» и Радикальной партии. Хотя, назвать эти политические силы враждебными к президенту язык не повернется. Обвиняя главу государства во всех смертных грехах, обе партии поражают синхронностью, когда дело доходит до голосования, необходимого Банковой. Так что, если объединенная оппозиция соберется в революционный поход на действующую власть, на Юрия Бойко и Олега Ляшко вряд ли стоит рассчитывать.

Ждите протестов

Так или иначе, а по прогнозам политических экспертов, президенту придется постараться, чтобы сдержать напор тех, кто только и метит подвинуть его с насиженного места.

"То, что мы видели в последние две недели прямо указывают на то, что к середине октября готовится значительное оживление по целому ряду направлений, — говорит политолог Павел Рудяков. – Одно из них связано с Саакашвили и его турне по Украине, а также с акцией которую на 17-е октября анонсировал Мустафа Найем".

По его словам, имеются протестные настроения и в целом ряде регионов.

"Готов к акциям под руководством местной власти Львов, взрывоопасна ситуация и в Одессе и области. Если сейчас власть оперативно не проявит силу и не примет какие-то контрмеры, регионы могут доставить больших проблем. Протест дозревает на фоне общего недовольства социальных групп: учителей, медиков, части добробатов. Так что, осенью власти придется очень непросто", — считает Рудяков.

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В единении с властью

Эти же сентенции подтверждает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сегодня наиболее реальной оппозицией к президенту является только Юлия Тимошенко. Оппозиционная активность будет нарастать и достигнет пика к концу ноября. Вместе с тем, пока сложно говорить о возможности нового Майдана. Дело в том, что нынешняя оппозиция — самая слабая за всю историю независимости Украины. Она расколота на много лагерей, она корумпирована и ориентирована на сотрудничество с властью. Протестный потенциал украинцев составляет 70-80 процентов, но его, по сути, не кому представлять", — говорит политолог.

По мнению эксперта, сегодня мы видим своеобразные праймериз в предверии парламентских и президентских выборов.

"Они, конечно, осложнены социально не популярными реформами, когда общество раздраконено. Демонстрировать активность могут и "правые" силы", но опасности для власти они не составляют. Тем более, что неконтролируемых правых практически не осталось — слишком многие не брезгуют сотрудничеством с группами внутри власти", — резюмировал эксперт.