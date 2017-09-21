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    На общение с Порошенко Трамп выделил целый час

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    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (145)

    (обновлено: )29206
    По информации Белого дома, встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа состоится в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel.
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко состоится в четверг. Общение президентов запланировано на 10:30 по времени Нью-Йорка (17:30 по Киеву). Ожидается, что продолжительность переговоров составит один час, передает Радио Свобода со ссылкой на пресс-офис Белого дома.

    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
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    Как указано в расписании работы президента США на 21 сентября, встреча Порошенко и Трампа состоится в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel.

    Предварительно Трамп пообщается с президентом Афганистана Ашрафом Гани. А после переговоров с Порошенко в планах президента США будет встреча с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, а также встреча с президентом Турции.

    Ранее сообщалось, что Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".

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